Aborto, Majorino(Pd):legge 194 sotto attacco in modo strisciante

Venerdì 3 febbraio 2023 - 15:50

FdI più forte e ha presentato a livello nazionale un ddl terribile

Milano, 3 feb. (askanews) – Abbiamo bisogno che la Regione Lombardia diventi “un laboratorio avanzato sui diritti, sui diritti civili, che vuole dire tante cose tra cui una strenua difesa della Legge 194 che è sotto attacco a livello nazionale in modo strisciante e pericoloso”. Lo ha detto il candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, in un’intervista a Radio Radicale.“Se dovesse vincere Fontana e chiaro che vincerebbe con un grande sostegno, molto maggiore rispetto a prima, di Fratelli d’Italia, per la dinamica elettorale di questo periodo, un partito che avversa la Legge 194 nelle Marche, dove è al governo della Regione, e che ha presentato a livello nazionale un disegno di legge terribile” ha aggiunto.“Credo che lì ci sia proprio una differenza abnorme tra noi e loro. Se vinco io noi saremo in laboratorio della piena applicazione della Legge 194, cosa che in questi anni anche in Lombardia spesso non è avvenuta” ha concluso Majorino.