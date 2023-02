Regioni, Zaia: bene ok Cdm, non si dica che spacca Paese

Giovedì 2 febbraio 2023 - 18:37

" Avrei preferito asticella anche più . una opportunità vera anche per il Sud"

Roma, 2 feb. (askanews) – “Io sono uno che l’asticella non la vede mai al punto giusto e avrei preferito che fosse più alta, però è pur vero che avremo una fase parlamentare importante e che è la dimostrazione che non c’è alcun sotterfugio, come qualcuno ha voluto maldestramente vendere questo progetto per bloccarlo, mentre è una vera opportunità anche per il Sud”. Lo ha dichiarato il governatore leghiata del Veneto, Luca Zaia, intervistato a Menabò su Radio 1, commentando positivamente il via libera del Consiglio dei ministri al ddl sull’Autonomia.“Se io fossi un governatore del Sud – ha sottolineato Zaia – chiederei la possibilità di gestire le competenze. Ci sono esempi eclatanti di buona gestione durante il covid della sanità da parte di molti colleghi del Sud che hanno fatto veramente l’impossibile. Quindi, io penso che sia una grande opportunità per tutta l’Italia, si va avanti”.“Noi – ha detto ancora Zaia- abbiamo una percezione di grandi nazioni, autorevoli, forti a livello internazionale, penso agli Stati Uniti, alla Germania, ma nessuno si ricorda di ricordare che queste sono nazioni percepite come tali ma che sono profondamente federaliste, autonomiste. Hanno dei modelli di autonomia che noi oggi ci sogniamo. Per cui non si dica che l’autonomia spacca i Paesi”.