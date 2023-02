Migranti, Meloni: Ong fanno più da traghetto che salvataggio

Giovedì 2 febbraio 2023 - 19:51

"Li portino subito al porto, senza aspettare di riempire nave"

Milano, 2 feb. (askanews) – “Le Ong vogliono stare anche settimane davanti alle coste africane: prendono dei migranti e non vanno nel porto ma aspettano di riempire la nave e la vogliono portare al porto che loro ritengono. È più un servizio di traghetto che di salvataggio…”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in una intervista a Diritto e Rovescio che andrà in onda stasera su Retequattro. “Dicono che Ancona è lontana, che i migranti stanno male… ma stanno settimane sulla nave in attesa di salvare altri migranti. Se li stanno salvando vanno portati subito al porto”.