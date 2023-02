Lombardia, Moratti:prima di me nulla per taglio liste attesa sanità

Giovedì 2 febbraio 2023 - 10:04

Vanno aggredite nella loro completezza, no scelta su pelle persone

Milano, 2 feb. (askanews) – Il problema delle liste d’attesa nelle prestazioni sanitarie in Lombardia “prima di me non è stato mai affrontato. L’ho fatto io con tre delibere, la prima delle quali ha già portato risultati, mentre le altre due ne porteranno nei prossimi mesi”. Lo ha detto la candidata civica e del Terzo Polo alla presidenza della Regione Lombardia, Letizia Moratti, a Mattino 5 su Canale 5. Quanto alle recente delibera in materia del suo successore all’assessorato al Welfare, Guido Bertolaso, “non la condivido perché, per responsabilità di Fontana e non di Bertolaso, lascia fuori alcune patologie. Non si può fare una scelta sulla pelle delle persone, le liste di attesa vanno aggredite nella loro completezza” ha aggiunto.