Giovedì 2 febbraio 2023 - 10:12

Lombardia, Moratti: intervenire con governo su salari sanità si può

Non in mondo istruzione "al momento non di competenza concorrente"







Milano, 2 feb. (askanews) – La Regione “si può impegnare a rivedere con il governo politiche salariali nella sanità”, ma non nel mondo dell’istruzione “perché al momento non è competenza concorrente”. Lo ha evidenziato la candidata civica e del Terzo Polo alla presidenza della Regione Lombardia, Letizia Moratti, a Mattino 5 su Canale 5. “L’istruzione è materia nazionale, non intervengo su materie non di mia competenza” ha ribadito a proposito dell’ipotesi di salari nel mondo della scuola legati al costo della vita nel luogo di lavoro. Però “Aler, ad esempio, potrebbe dare case a infermieri, bidelli e giovani coppie” favorendo il “mix abitativo” ha concluso.