Lombardia, Fontana: su fondi Ue già ok, su Pnrr Majorino confuso

Giovedì 2 febbraio 2023 - 16:27

Trattiamo solo il 20%, il resto gestito da Comuni con ministero

Milano, 2 feb. (askanews) – “Il problema è che Majorino dice delle cose con le idee un po’ confuse perché ho già spiegato che i fondi che Regione Lombardia tratta per il Pnrr sono soltanto il grazie 20% ed è già ampiamente sotto controllo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia e ricandidato per il centrodestra, Attilio Fontana, a margine di un incontro con i vertici regionali di Confservizi e Assimpredil, in relazione alla proposta del suo sfidante Pierfrancesco Majorino di creare un superassessorato per il Pnrr e i fondi europei.“Noi abbiamo già cominciato a realizzare le Case di comunità, gli Ospedali di comunità, seguendo un programma che viene rispettato giorno dopo giorno. Abbiamo provveduto a fare progetti per l’housing sociale, gli altri sono soldi che vengono gestiti direttamente dai Comuni con il ministero. In sede di Conferenza delle Regioni abbiamo chiesto di farci partecipare a questa messa a terra, ma il governo ha deciso che va bene così” ha aggiunto.“Noi dobbiamo chiedere per sapere dove vengono investiti questi soldi e, grazie al cielo, i Comuni collaborano, ma è una cosa che è esclusa. Per quanto riguarda i fondi europei noi siamo la Regione che meglio li spende quindi se vogliono creare delle sovrastrutture tanto per dire qualcosa va bene, ma non abbiamo la necessità di cambiare una situazione già ottimale” ha concluso.