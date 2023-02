Giovedì 2 febbraio 2023 - 10:04

"Poi ci sono valutazioni amministrative"

Roma, 2 feb. (askanews) – “Le elezioni Regionali sono un mix di valutazioni politiche ed amministrative. Il buon comportamento del governo in questi cento giorni peserà”. Lo ha detto Attilio Fontana governatore e candidato per il centrodestra alle Regionali in Lombardia intervistato ad Agorà su Rai3.