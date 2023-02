Lombardia, Fontana: Legge 194 a rischio? Majorino cerca visibilità

Giovedì 2 febbraio 2023 - 16:24

Milano, 2 feb. (askanews) – “Come si fa a rispondere a una cosa che non ha senso? Mi sembra veramente che si stiano arrampicando su tutti i vetri scivolosi per cercare di avere un minimo di visibilità”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia e ricandidato per il centrodestra, Attilio Fontana, a margine di un incontro con i vertici regionali di Confservizi e Assimpredil, a proposito della Legge 194, la cui piena applicazione, secondo Pierfrancesco Majorino, sarebbe a rischio in Lombardia qualora Fontana fosse confermato alle regionali.