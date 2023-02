Lombardia, 4 febbraio manifestazione a Milano con ministri Fi

Giovedì 2 febbraio 2023 - 13:51

Interverrà Silvio Berlusconi

Roma, 2 feb. (askanews) – Sabato 4 febbraio, alle 10, i rappresenti di Forza Italia al governo saranno a Milano, all’Auditorium Giovanni Testori, in Piazza Città di Lombardia, per la manifestazione “Forza Italia, Forza di governo”. All’incontro interverrà il presidente Silvio Berlusconi. Promosso dalla coordinatrice regionale della Lombardia e presidente del gruppo di Forza Italia a palazzo Madama, Licia Ronzulli, l’evento vedrà la partecipazione del coordinatore nazionale azzurro, vicepremier e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, del Ministro per le Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati, del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, del Viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, del Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, e del presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, Alessandro Cattaneo.