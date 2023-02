Lazio, Ventura (Udc): la Regione va male su screening tumorali

Giovedì 2 febbraio 2023 - 10:45

Pazienti oncologici di serie B

Roma, 2 feb. (askanews) – “Gli screening tumorali e l’attività di prevenzione torna a crescere in tutte le regioni eccetto che nel Lazio. La nostra Regione, come ha sottolineato il nostro candidato presidente, Francesco Rocca, è maglia nera per gli screening oncologici. L’asse Zingaretti-D’Amato continua, però, a nascondere sotto il tappeto questo quadro sanitario drammatico, parlando con ipocrisia di ‘Modello Lazio’. I dati dell’Osservatorio Nazionale Screening parlano chiaro: lo screening per il colon retto è al 21%, quello alla mammella è al 35%, quello per il collo dell’utero al 29%. Numeri che fanno precipitare il Lazio agli ultimi posti della classifica, tra le regioni che hanno registrato nel 2021 le performance peggiori in materia di screening. I pazienti oncologici meritano dignità, non siano più trattati come cittadini di serie B”. Lo sottolinea in una nota Luca Ventura, candidato dell’Udc alle elezioni regionali del Lazio, a sostegno di Francesco Rocca, candidato presidente del Centrodestra.