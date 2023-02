Lazio: D’Amato a Rocca: io abito in borgata, zero favoritismi

Giovedì 2 febbraio 2023 - 17:30

Nessuna lotteria degli enti previdenziali

Roma, 2 feb. (askanews) – “Dico a Rocca, che vedo particolarmente nervoso, che io abito in borgata come tanti cittadini che si sono fatti una casa senza vincere la lotteria degli enti previdenziali. La storiella del sito e di mandare la mail appare identica a chi diceva di aver trovato casa a sua insaputa. Non è credibile”. Così Alessio D’Amato candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrosinistra.