Lazio, Balì (Polo Progressista): un salasso aumento tasso Bce

Giovedì 2 febbraio 2023 - 15:37

Le famiglie in difficoltà, gioiscono le banche

Roma, 2 feb. (askanews) – “Con l’aumento dei tassi da parte della Bce ci sarà un ulteriore salasso per le famiglie, con l’ennesimo aumento delle rate di mutuo in presenza degli ancora altissimi costi delle bollette e del carrello della spesa, mentre i salari rimangono fermi ed i risparmi continuano ad essere erosi. Gioiscono solo le banche che annunciano utili record da destinare a remunerare il capitale: Come in Spagna bisogna tassare gli extra profitti delle banche per facilitare ulteriori interventi sulle bollette e sul carovita”. Così in una nota Tina Balì capolista di Polo Progressista che sostiene la candidata del Movimento 5 Stelle, Donatella Bianchi.“L’attuale inflazione all’11,6% comporta già oggi una perdita di circa 2000 euro a famiglia, su una retribuzione media di un impiegato. Noi di Polo Progressista, in Regione, ci batteremo perché il carovita, l’inflazione, l’aumento dei tassi non pesino sulle persone e sulle famiglie con basso reddito, a partire dal rivedere le soglie Isee sui bonus. Ci batteremo per una redistribuzione equa delle rendite e perché le aziende e le banche ricordino la loro responsabilità sociale”.