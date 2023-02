Giubileo, Salvini: collaborare con Gualtieri è piacere e dovere

Giovedì 2 febbraio 2023 - 11:05

"Il ministero è la casa dei Sindaci"

Roma, 2 feb. (askanews) – “Questa collaborazione con il sindaco Gualtieri è un piacere e un dovere. Il ministero è la casa dei sindaci, parla con tutti i sindaci sono convinto che per Roma e l’i prossimi anni saranno fondamentali. C’è il Giubileo, le Olimpiadi invernali, Expo 2030. Stiamo correndo giorno e notte per recuperare su alcuni cantieri ma non questo, siamo fiduciosi e soddisfatti”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in visita con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al cantiere della stazione Porta Metronia della Metro C.