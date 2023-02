Fontana: Moratti e Majorino incompatibili con modello lombardo

Giovedì 2 febbraio 2023 - 10:22

"Improvviso cambiamento Moratti lascerà perplessi lombardi"

Roma, 2 feb. (askanews) – “Sicuramente la candidatura di Moratti è un tentativo di agevolare Majorino anche se credo che questo improvviso cambiamento lascerà perplessi i cittadini lombardi”. Lo ha detto Attilio Fontana governatore e candidato per il centrodestra alle Regionali in Lombardia per un secondo mandato intervistato ad Agorà su Rai3.“Moratti e Majorino – ha aggiunto Fontana – rappresentano due modelli di sviluppo incompatibili con il modello che i lombardi hanno dimostrato di apprezzare, fondato sulla sussidarietà, sul rapporto tra pubblico e privato… Gli alleati di Majorino hanno detto che vanno chiusi i termovalorizzatori, Moratti dice no all’autonomia e alla responsabilizzazione dei territori”, ha concluso Fontana.