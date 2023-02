Covid, Zaia: in Veneto è ai minimi storici

Giovedì 2 febbraio 2023 - 12:21

"E' iniziata fase convivenza"

Padova, 2 feb. (askanews) – “Il Covid è ai minimi storici in Veneto da almeno una decina di giorni, io vedo e faccio fare i bollettini tutti i giorni, anche se c’è chi ha detto di non farli. Sta andando in calo ma soprattutto si percepisce e si respira – ha aggiunto – che la fase endemica, con la convivenza con il virus, è iniziata ed è assolutamente matura”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, facendo il punto sulla pandemia