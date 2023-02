Cospito,A.Fontana:Stato in questo momento non può scendere a patti

Giovedì 2 febbraio 2023 - 16:27

Deve dimostrare stessa fermezza dimostrata contro le Br

Milano, 2 feb. (askanews) – Sul caso di Alfredo Cospito, detenuto a Opera in regime di 41 bis “non ho niente da dire, credo semplicemente quello che ho detto in più occasioni, cioè che in questo momento lo Stato non può minimamente scendere a patti, soprattutto dopo le minacce gravissime che ci sono state”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia e ricandidato per il centrodestra, Attilio Fontana, a margine di un incontro con i vertici regionali di Confservizi e Assimpredil, a proposito dell’anarchico in sciopero della fame contro il regime di detenzione speciale. “Lo Stato ha vinto contro le Brigate Rosse grazie alla sua fermezza, in questo momento deve dimostrare la stessa fermezza” ha aggiunto.