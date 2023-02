Autonomie,Bonaccini: se governo va avanti faremo mobilitazione

Giovedì 2 febbraio 2023 - 13:33

Bozza Calderoli? Lega lo fa solo per le elezioni in Lombardia

Bologna, 2 feb. (askanews) – “La bozza Calderoli” sulla riforma delle autonomia “non solo non mi convince, ma è proprio sbagliata. Non se ne farà nulla, ma se vogliono andare avanti faremo mobilitazione con tanta gente nel paese”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna e candidato alla segreteria nazionale del Pd, Stefano Bonaccini, a margine di una iniziativa della Uil a Bologna.“Mi è chiaro perché la Lega sta facendo questo – ha aggiunto Bonaccini -: prima delle elezioni in Lombardia vogliono dare uno scalpo in mano a queste elezioni per dire ‘l’abbiamo ottenuta’. Però c’è molta freddezza nel governo. Fratelli d’Italia è un partito molto centralista e quindi credo che non veda di buon occhio questa proposta e mi pare non se ne farà nulla. Sono cinque anni che discutiamo io ho sempre fatto proposte”.