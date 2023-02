Autonomia, Toti: colmerà i divari creati dal centralismo

Giovedì 2 febbraio 2023 - 19:04

"Farà crescere il Paese e darà maggiori diritti ai cittadini"

Genova, 2 feb. (askanews) – “Una maggiore autonomia delle Regioni consentirà davvero al Paese di crescere, ai cittadini e ai territori di avere maggiori diritti e, al contrario di quanto sostenuto da chi critica, di colmare i divari che, per colpa del centralismo e non certo dell’autonomia, da troppo tempo dividono questo Paese”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, commentando l’ok del Cdm al Ddl Calderoli sull’autonomia differenziata.