Autonomia, Meloni: costruiremo un’Italia più unita, forte e coesa

Giovedì 2 febbraio 2023 - 20:20

"Avviato percorso per superare divari attuali tra i territori"

Roma, 2 feb. (askanews) – “Con il disegno di legge quadro sull’autonomia puntiamo a costruire un’Italia più unita, più forte e più coesa. Il Governo avvia un percorso per superare i divari che oggi esistono tra i territori e garantire a tutti i cittadini, e in ogni parte d’Italia, gli stessi diritti e lo stesso livello di servizi”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una nota diffusa al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al Ddl per l’attuazione dell’autonomia regionale differenziata.“La fissazione dei Livelli essenziali delle prestazioni, in questi anni mai determinati, è una garanzia di coesione e unità”, sottolinea Meloni. Quello approvato oggi è “un provvedimento – conclude – che declina il principio di sussidiarietà e dà alle Regioni che lo chiederanno una duplice opportunità: gestire direttamente materie e risorse e dare ai cittadini servizi più efficienti e meno costosi”.