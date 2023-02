Autonomia, Majorino: testo in Cdm solo Tarantella in vista Regionali

Giovedì 2 febbraio 2023 - 12:32

La bozza che oggi il Governo approva dopo le elezioni sarà ridiscussa

Milano, 2 feb. (askanews) – “A me pare che siamo di fronte a un balletto perché ci sono le elezioni regionali alle porte, la Lega non può dire che l’autonomia è azzoppata, la bozza che andrà un giorno verrà poi ridiscussa, penso che siamo di fronte a una tarantella, non all’autonomia. Lo ha detto il candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, durante la presentazioni dei candidati radicali al Consiglio regionale nella sua coalizione, a proposito del ddl sull’autonomia differenziata che oggi sarà all’esame del Consiglio dei ministri.“Penso che la bozza di Calderoli abbia in sé cose molto sbagliate, come la regionalizzazione della scuola, ci manca solo che facciamo la scuola emiliana, la scuola veneta, la scuola lombarda o campana. Penso che invece si debba azzerare la discussione, ripartire per capire come sostenere di più lo sviluppo locale e le energie territoriali” ha aggiunto l’europarlamentare del Pd.