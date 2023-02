Autonomia, Majorino: riforma pasticciata scritta su teste sindaci

Giovedì 2 febbraio 2023 - 20:01

Rischio di odiosa regionalizzazione della scuola

Milano, 2 feb. (askanews) – “L’autonomia approvata in Consiglio dei Ministri non va assolutamente bene. Faccio mie le preoccupazioni di Sala e degli altri Sindaci che lanciano l’allarme su di un possibile taglio delle risorse e dei poteri dei Comuni. Una riforma pasticciata e scritta sulle loro teste. Rispetto a questa iperburocatizzazione che questa riforma porterà alle Regioni io voglio che l’autonomia vada maggiormente ai Comuni”. Lo afferma il candidato Presidente della Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino riguardo il ddl Autonomia approvato dal Consiglio dei Ministri. “È del tutto evidente – aggiunge Majorino – che sia ancora una bozza che ha il sapore della presa in giro e che contenga l’enorme rischio di una odiosa regionalizzazione della scuola. Da Presidente interverrò perché si faccia ben altra discussione”.