Autonomia, Calderoli: è un giorno storico, una riforma necessaria

Giovedì 2 febbraio 2023 - 19:58

"Farà crescere tutto il Paese e ridurrà i divari territoriali"

Milano, 2 feb. (askanews) – “Con il via libera in Consiglio dei Ministri inizia ufficialmente il percorso del ddl per l’attuazione dell’autonomia differenziata, è un giorno storico.Una riforma necessaria per rinnovare e modernizzare l’Italia, nel segno dell’efficienza, dello sviluppo e della responsabilità”. Lo dichiara il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, a margine dell’approvazione del testo in Consiglio dei Ministri.“L’Italia è un treno che può correre se ci sono regioni che fanno da traino ed altre che aumentano la propria velocità, in una prospettiva di coesione. Dopo l’ok compatto del Governo, lavoriamo insieme a Regioni ed Enti locali con l’obiettivo di far crescere tutto il Paese e ridurre i divari territoriali”, conclude.Rea/Int14