Roma, Salvini con Gualtieri tornano ai cantieri della Metro C

Mercoledì 1 febbraio 2023 - 17:08

"Appuntamento dalle 9.30 a Porta Metronia"

Roma, 1 feb. (askanews) – Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, accompagnati dall’assessore Eugenio Patanè, visiteranno domani mattina dalle 9.30 il cantiere della stazione Porta Metronia della Metro C. Il ministro e il sindaco hanno già visitato a metà gennaio il cantiere dando l’annuncio dell’apertura della stazione per ottobre 2024, in vista del Giubileo.