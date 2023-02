M5s,Conte ribadisce: iscrizione incompatibile con la massoneria

Mercoledì 1 febbraio 2023 - 11:12

Leader M5s risponde a "preoccupazioni" su modifiche Codice etico

Roma, 1 feb. (askanews) – E’ “incompatibile” l’iscrizione a logge massoniche con quella al Movimento Cinquestelle. Lo ribadisce il presidente M5s Giuseppe Conte in un post su Facebook parlando del codice etico del Movimento sulle cui modifiche oggi vota l’assemblea degli iscritti.“Alcune segnalazioni mostrano preoccupazione per l’eventualità che sia consentita l’iscrizione a coloro che risultano iscritti in logge massoniche. A questo riguardo – sottolinea Conte -, osservo però che la formula già inserita nel Codice etico, che impedisce l’iscrizione a chi è iscritto “ad associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto o concorrenti con quelli dell’Associazione”, è ben ampia e sicuramente idonea a rendere incompatibile l’iscrizione a logge massoniche con l’iscrizione alla nostra Associazione, che valorizza i principi della trasparenza e non tollera l’affiliazione ad associazioni segrete”.