Lombardia,Moratti: Santanchè pensi a turismo, qui non valorizzato

Mercoledì 1 febbraio 2023 - 13:20

Solo cinque nostre province sono tra le prime 70 mete d'Italia

Milano, 1 feb. (askanews) – “Per quanto riguarda il turismo, di cui il ministro Santanchè dovrebbe occuparsi, in questi anni in Lombardia non è stato valorizzato, solo cinque delle nostre province solo tra le prime 70 mete d’Italia, questa è un’area della quale fosse il ministro santa che dovrebbe occuparsi”. Lo ha detto la candidata civica e del Terzo polo alla presidenza della Regione Lombardia, Letizia Moratti, a Agorà su Rai3 a proposito del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che l’ha accusata di “sputare nel piatto dove ha mangiato”, cioè di irriconoscenza nei confronti del centrodestra.“Io sono sempre stata chiamata per risolvere situazioni critiche, quando sono stata chiamata la presidenza della Rai l’azienda perdeva, non aveva investimenti e viveva con i sussidi dello Stato. In due anni l’ho sistemata e quindi penso di avere dimostrato la capacità di sistemare situazioni critiche. Quando sono stata chiamata dal ministro c’era una situazione che richiedeva un miglioramento della formazione professionale, che è quella che sta dimostrando adesso di dare lavoro ai giovani, e con quella riforma ho fatto rientrare nel mondo della scuola e della formazione 180.000 ragazzi che non studiavano e da sindaco ho rilanciato la mia città. Ho dato sempre un contributo” ha sottolineato.“Da assessore mi hanno detto che quella della sanità lombarda era la patata bollente più più bollente d’Italia, l’ho accettata per amore della mia ragione, così come ho sempre accettato altre posizioni, prevalentemente da tecnico, là dove ho pensato di poter dare un contributo” ha ribadito Moratti.