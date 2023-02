Lombardia, Moratti: su transizione serve più voce Italia in Ue

Mercoledì 1 febbraio 2023 - 18:52

Non possiamo esser succubi di Paesi con industria molto più piccola

Milano, 1 feb. (askanews) – “Quando parliamo di transizione” ecologica “credo che l’Italia si debba far sentire di più a livello europeo, non possiamo essere succubi di Paesi che hanno un’industria molto più piccola e diversa dalla nostra”. Lo ha sottolineato la candidata civica e del Terzo Polo alla presidenza della Regione Lombardia, Letizia Moratti, durante un incontro con i vertici regionali di Confindustria.“Noi, insieme alla Germania, siamo lo Stato più industrializzato, la transizione non può essere fatta sulle spalle degli industriali, deve essere fatta facendo valere le nostre regioni anche in Europa. Serve una maggiore presenza in Europa per fare sì che questa transizione non pesi sulle industrie. Questa transizione deve esserci, ma accompagnando le industrie e tenendo conto delle diverse realtà industriali” ha aggiunto.