Lombardia, Majorino: liste d’attesa in sanità non accettabili

Mercoledì 1 febbraio 2023 - 13:31

"Dobbiamo provare a cambiare, essere esigenti"

Milano, 1 feb. (askanews) – “Nel Paese che ha istituito 45 anni fa il Sistema sanitario nazionale, grazie a una grande donna come Tina Anselmi, non possiamo accettare le liste di attesa, dobbiamo provare a cambiare, essere esigenti, lo dico perché forse qualcuno qui in Lombardia si è abituato”. Lo ha detto il candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a Telenova.“È vero che arrivano 161.000 malati ogni anno per farsi curare in Lombardia, ma le liste d’attesa qui sono ben peggiori che in Emilia Romagna, Toscana e Veneto. Il problema va affrontato mettendo in discussione gli interessi di qualche gruppo privato, contro i quali non ho nulla” ha aggiunto l’eurodeputato del Pd.