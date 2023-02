Lombardia, Lega: in 500 piazze nell’ultimo weekend prima del voto

Mercoledì 1 febbraio 2023 - 20:09

Prevista mobilitazione per le regionali con banchetti e gazebo

Milano, 1 feb. (askanews) – Nell’ultimo fine settimana prima delle elezioni regionali, la Lega prevede in Lombardia di essere presente nelle piazze con oltre 500 tra banchetti e gazebo. Saranno presenti, tra gli altri, i candidati al Consiglio regionale, ognuno sul proprio territorio. “Ci prepariamo ad una grande mobilitazione elettorale sul territorio lombardo” ha scritto in una nota il coordinatore lombardo del partito, il deputato Fabrizio Cecchetti. Ai gazebo o banchetti sarà anche possibile effettuare il tesseramento per il 2023.