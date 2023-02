Lazio, Rocca: il voto utile? D’Amato punta a medaglia di bronzo

Mercoledì 1 febbraio 2023 - 12:45

Roma, 1 feb. (askanews) – “Il voto utile? Ognuno dice che è se stesso, in realtà Alessio D’Amato sta collezionando una serie di gaffe, sta facendo carpiati. La mia sensazione è che stia facendo di tutto per arrivare alla medaglia di bronzo. Questa è la mia sensazione”. Così Francesco Rocca candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio al termine di un incontro all’ordine dei medici a Roma, rispondendo in merito agli appelli al voto utile che in queste ore stanno giungendo nel campo del centrosinistra. “Mi sembra si stia impegnando per arrivare terzo” ha aggiunto.