Lazio, Rocca a D’Amato: su Giarrusso Calenda ti ha tirato orecchie

Mercoledì 1 febbraio 2023 - 12:30

Vicende interne a Partito impattano su strategie regione

Roma, 1 feb. (askanews) – “D’Amato sulla questione Giarrusso ha raggiunto delle vette davvero divertenti. Probabilmente Calenda lo avrà rimesso al suo posto, gli avrà tirato le orecchie, come ha fatto già diverse occasioni, l’anima comunista di D’Amato con Carlo Calenda vive e vivrà delle situazioni singolari, non vorrei esser nei sui panni a prendere ordini da Calenda”. Così al termine di un incontro all’ordine dei medici a Roma Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, rispondendo in merito alle parole del candidato del centrosinistra Alessio D’Amato sulla vicenda che riguarda Dino Giarrusso e il Pd. Quanto al sostegno a Stefano Bonaccini da parte di D’Amato nella corsa alla segreteria del Pd, per Rocca si tratta di “vicende interne al partito ovviamente impattano sulle strategie per la nostra regione. Secondo me eterodiretto D’Amato avrà preso le sue decisioni e fatto le sue dichiarazioni” ha aggiunto.