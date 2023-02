Lazio, D’Amato: appello al voto, grazie a Giuliano Ferrara

Mercoledì 1 febbraio 2023 - 10:52

La sfida è tra me e Rocca

Roma, 1 feb. (askanews) – “Ringrazio Giuliano Ferrara per le parole di stima e di sostegno che ha voluto formulare dalle colonne del il Foglio. Per me sono di grande sostegno. Mi rivolgo a tutti gli elettori chiedendo un voto di concretezza sulla persona. La sfida è tra me e Rocca, tra la forza dei risultati e il mondo antico. È il simbolo che la mia candidatura parla ai cittadini che chiedono concretezza partendo dalle persone e dai risultati. Io mi rivolgo a tutti gli elettori e le elettrici ricordando che c’è la possibilità di fare il voto disgiunto, scegliendo direttamente il Presidente”. Così Alessio D’Amato candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrosinistra.