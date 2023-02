Lazio, Casu (Pd): serve chiarezza su Lista civica Rocca

Mercoledì 1 febbraio 2023 - 17:14

I cittadini riflettano

Roma, 1 feb. (askanews) – “Quanto sta venendo alla luce nelle ultime ore circa i dubbi sulla regolarità della ‘Lista Civica per Francesco Rocca Presidente’ non ci stupisce. Dopo il caso Bandecchi, sarebbe l’ennesima prova della mancanza di senso di responsabilità e di correttezza di una destra che spinta avidamente dalla voglia di governare non offre chiarimento su nessuna delle vicende in cui è implicata. Mi rivolgo ai cittadini del Lazio, perché riflettano bene su chi votare. Non è questo il Lazio che vogliamo”. Così in una nota il segretario del Pd Roma, Andrea Casu.