Cospito,Serracchiani: via Donzelli-Delmastro via,indebolita la sicurezza

Mercoledì 1 febbraio 2023 - 16:53

pregiudicate indagini e permessa comunicazione tra detenuti al 41bis

Roma, 1 feb. (askanews) – “Da questi comportamenti esce indebolita la lotta a mafie e terrorismo, esce indebolita la sicurezza nazionale, sono state pregiudicate indagini fondamentali e delicate ed è stata pregiudicata l’essenza stessa del 41bis, che serve per interrompere le comunicazioni” tra questi detenuti. Lo denuncia in Aula alla Camera Debora Serracchiani rivolta ai colleghi di Fdi Donzelli e Delmastro Delle Vedove dopo l’informativa del ministro Nordio sul caso Cospito.“Grazie a Donzelli hanno comunicato benissimo tutti i detenuti al 41bis – insiste la capogruppo dem -, basterebbe questo per allontanare dai ruoli che ricoprono sia Donzelli che Delmastro. Quale dirigente si fiderebbe e sarebbe tranquillo a inviare informazioni riservate al Copasir o al sottosegretario? E’ stato incrinato il rapporto tra le istituzioni”.