Campania, VI Commissione approva Pdl su maltrattamento minori

Mercoledì 1 febbraio 2023 - 14:48

Fiola (Pd): puntare su prevenzione e rete interistituzionale

Napoli, 1 feb. (askanews) – La VI Commissione regionale permanente Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali, presieduta dalla consigliera regionale Bruna Fiola (Pd), ha approvato all’unanimità la proposta di legge Disposizioni per la prevenzione del maltrattamento sui minori, ad iniziativa della stessa Fiola, che ne sarà relatrice in Consiglio regionale.“E’ una legge importante che nasce dalla condivisione tra le varie Istituzioni coinvolte nel drammatico fenomeno dei maltrattamenti sui minori che vede la Campania detenere il triste primato in Italia, come registrato dal report 2021 della Fondazione Cesvi”, ha sottolineato Fiola che ha ringraziato l’assessore regionale l’assessore Armida Filippelli, la quale ha partecipato ai lavori della Commissione, e tutti i commissari “per l’eccellente lavoro svolto per approvare una proposta di legge che crea una fondamentale rete istituzionale e sociale a protezione dei bambini e delle bambine vittime di maltrattamenti e soprattutto per prevenirli”. “Grazie a questa rete interistituzionale e sociale, si potranno far emergere tutti quei segnali che indicano la presenza di maltrattamenti su minori e mettere in campo gli strumenti più idonei per prevenirli e contrastarli”, ha aggiunto Fiola.Un plauso ai lavori della Commissione ed un sentito ringraziamento per la legge approvata è stato rivolto dall’assessore Filippelli alla presidente Fiola e ai commissari: “Con questa proposta di legge si pongono in essere le condizioni e gli strumenti per invertire la rotta in un campo tanto delicato ed importante quale è il maltrattamento dei minori con l’obiettivo di custodire l’infanzia e di proteggerla. Un grande segnale di civiltà e di sensibilità politica e sociale”. (segue)