Calderoli: tempi maturi per modifica Costituzionale Roma Capitale

Mercoledì 1 febbraio 2023 - 18:53

Il ministro a Roma alla kermesse leghista per Rocca

Roma, 1 feb. (askanews) – “Sono maturi i tempi per una modifica costituzionale” con la quale “alla capitale vengano trasferite almeno le competenze legislative in capo alle regioni e possa partecipare all’autonomia differenziata”. Lo ha detto Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali, a una iniziativa dei ministri leghisti a sostegno del candidato alla presidenza del Lazio Francesco Rocca.