Autonomia,Calderoli:cittadini Serie A e B realtà,ma non è in riforma

Mercoledì 1 febbraio 2023 - 18:44

"Non riguarda solo Nord e Sud"!

Roma, 1 feb. (askanews) -“Il fatto che ci siano cittadini di Serie A, B, C e promozione è una realtà che si ha di fronte, non riguarda solo Nord e Sud ma anche le aree marginali, piccole isole, aree di montagna. Queste differenze non possono essere attribuite all’autonomia differenziata perchè non c’è, sono frutto del centralismo”. Lo ha detto Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali, a una iniziativa dei ministri leghisti a sostegno del candidato alla presidenza del Lazio Francesco Rocca.Ricordando che Giorgia Meloni ha detto che non ci devono essere cittadini di Serie A e B, Calderoli ha detto che questo principio è “nell’articolo uno dell’autonomia differenziata che è da me condiviso”.