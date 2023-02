Autonomia, Zaia: vogliamo quella scritta in Costituzione

Mercoledì 1 febbraio 2023 - 10:19

"Che non spacca i paesi"

Verona, 1 feb. (askanews) – “L’autonomia che vogliamo è quella scritta in Costituzione. E’ chiaro che l’autonomia non spacca i Paesi, se fosse così non percepiremmo la Germania come una grande nazione. La Germania ha un’autonomia che qui in Italia ce la sogniamo”.Così il presidente del Veneto, Luca Zaia a margine di un incontro a Verona tornando sul tema dell’autonomia differenziata.