Autonomia, M5S: disegno Lega danneggia scuola, energia e trasporti

Mercoledì 1 febbraio 2023 - 13:18

Floridia: esempio cittadini di serie A e B da scuole chiuse in pandemia

Roma, 1 feb. (askanews) – “Il disegno della Lega sulle autonomie è negativo sotto diversi aspetti”. Lo ha detto la capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato, Barba Floridia, durante la trasmissione ‘Coffee Break’ su La7.“La definizione dei Livelli essenziali di assistenza – ha spiegato – non è accompagnata dall’indicazione delle risorse. La regionalizzazione della scuola comporta l’indebolimento del diritto allo studio, con diplomi che verrebbero ad avere valore diverso a seconda della regione in cui viene conseguito. Anche sul fronte dell’energia e dei trasporti non possiamo permettere che le nostre aziende abbiano a che fare con sistemi differenti in tutte le regioni”.“Abbiamo un esempio recente – ha detto ancora l’esponente stellata – di come l’autonomia possa rischiare di creare sistemi diversi cittadini di serie A e di serie B: durante la pandemia alle regioni sono stati dati più poteri anche per quanto riguarda le scuole. Ebbene ad oggi ancora paghiamo il prezzo di quelle regioni che hanno deciso di tenere le scuole chiuse rispetto all’indicazione nazionale che era quella di tenerle aperte, con conseguenze significative – ha concluso Floridia – sulla povertà educativa, che è aumentata”.