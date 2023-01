Rocca e Bianchi disertano la tribuna politica del Tgr Lazio della Rai

Martedì 31 gennaio 2023 - 14:51

D'Amato, Rinaldi e Pecorilli parlano di programmi

Roma, 31 gen. (askanews) – Rosa Rinaldi candidata presidente della Regione Lazio per Unione Popolare, Sonia Pecorilli anche lei candidata ma per il Partito Comunista Italiano e Alessio D’Amato candidato del centrosinistra. Sono loro gli unici protagonisti della tribuna elettorale del Tgr Lazio che si è conclusa poco fa e che ha visto assenti Donatella Bianchi del Movimento 5 Stelle, Francesco Rocca per il centrodestra e Fabrizio Pignalberi per il Quarto Polo. Sanità, sicurezza stradale, turismo, contrasto alla povertà e lotta alle disuguaglianze e rifiuti i temi sui quali i 3 candidati hanno presentato i propri programmi.Sul fronte della sanità Rosa Rinaldi ha spiegato che la sanità pubblica, definanziata per troppo tempo, presenta delle criticità come le attese “non è vero che la sanità convenzionata e privata sostituisce effettivamente la sanità pubblica e lo abbiamo visto non è stata in grado di far fronte allemergenza covid” ha detto spiegando che va sviluppato un piano straordinario di assunzioni.Per Sonia Pecorilli la sanità pubblica è centrale non quella privata e servono risposte per i cittadini. L’apertura degli ospedali di comunità per decongestionare i pronto soccorsi, ha spiegato sottolineando la necessità di potenziare la medicina territoriale. D’Amato come assessore aĺla sanità ha ricordato quanto fatto durante il covid e sottolineato che sono in via di realizzazione 6 ospedali pubblici da Formia-Gaeta a Rieti ad Acquapendente, e poi Latina e ancora il nuovo ospedale di Amatrice e quello della Tiburtina nell’area est di Roma.Il tema della sicurezza stradale è un tema grave che va affrontato nell’immediato per tutti e tre i candidati. Per Sonia Pecorilli serve la manutenzione del manto stradale e dar risposte ai cittadini che non hanno avuto risposte dalla giunta uscente. Anche Rosa Rinaldi pensa ad una verifica dello stato delle strade, troppe buche ha spiegato sollevando il tema dei capitolati d’appalto “troppe morti di giovani” ha detto parlando del problema delle radici degli alberi.Anche Alessio D’Amato ha nel suo programma la questione sicurezza stradale e nel tema prevenzione vede una chiave di lettura “serve un piano Marshall” ha detto. Anche il turismo è al centro dei programmi degli aspiranti governatori con D’Amato che pensa al tema della durata media dei soggiorni che reputa troppo penalizzante e bassa il cosiddetto turismo mordi e fuggi, punta alla valorizzazione dei borghi e ha ricordato la ciclabile che percorrerà la costa dalla Toscana alla Campania.Rosa Rinaldi guarda invece ad una Regione ricca di storia e ambiente e pensa ad un Piano integrato sul turismo. Sonia Pecorilli individua nei “cammini” una chiave di lettura specifica “va riportato il turismo a livello di eccellenza” ha spiegato. Su povertà e disuguaglianze sia Rinaldi che D’Amato hanno espresso un giudizio negativo sulla possibilità che si vada verso l’autonomia differenziata con la necessità di intervenire con misure a sostegno delle famiglie, delle persone che hanno subito l’impatto degli effetti del covid, come ha ricordato Sonia Pecorilli. Ultimo tema di confronto i rifiuti con le due candidate che si son dette contrarie nel modo più assoluto alla realizzazione dell’inceneritore, impianto che invece Alessio D’Amato sostiene e sosterrà al fianco del sindaco di Roma Roberto Gualtieri.Bet/Int13