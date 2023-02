Pd, Majorino: speranzoso e fiducioso, ma dovevamo fare prima

Martedì 31 gennaio 2023 - 20:39

Ce l'abbiamo messa tutta nel sembrare incredibili

Milano, 31 gen. (askanews) – “Credo che il Pd sia in fase di ricostruzione, sono speranzoso è fiducioso, certo ce l’abbiamo messa tutta nel sembrare incredibili nella gestione del confronto interno dopo il 25 settembre, avremmo dovuto eleggere il segretario un mese fa”. Lo ha detto il candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, durante un incontro organizzato dalla Fondazione Feltrinelli, a proposito della stagione congressuale del Pd.Quanto a chi ispirarsi all’estero per questa fase costituente ha aggiunto: “Credo che l’ancoraggio internazionale sia esenzione, che ci siano tante storie che dicono che si possono cambiare bene le cose. È chiaro che l’esperienza di Sanchez” in Spagna “mi piace particolarmente, ma anche a livello locale Ada Colau, sindaco di Barcellona, è un bel punto di riferimento”.