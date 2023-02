Lombardia, Majorino: se vinco chiamo Agnoletto il giorno dopo

Martedì 31 gennaio 2023 - 19:53

Ricostruire sistema sanitario regionale, nuove regole per privati

Milano, 31 gen. (askanews) – “Mi auguro di poter vincere e chiamare Vittorio” Agnoletto “un giorno dopo” per chiedergli di “darci una mano” sulla sanità. Lo ha detto il candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, riferendosi al medico e ex europarlamentare di Rifondazione Comunista.“Nessun’altra Regione d’Italia ha visto esplodere le liste di attesa come la Lombardia e alcuni grandi gruppi” privati “hanno fatto profitto sulla cura” ha aggiunto durante un incontro organizzato dalla Fondazione Feltrinelli. Per questo, a suo parere, bisogna “ricostruire il sistema” sanitario regionale con nuove regole del rapporto con i privati.Un sistema, ha ribadito, “da ricostruire mettendo in cima l’interesse pubblico perché le cose così non vanno bene e dirlo non e disfattismo come sostiene Fontana”.