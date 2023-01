Lombardia, Majorino: Fontana fugge da confronto perché ha paura

Martedì 31 gennaio 2023 - 17:23

Accusa competitori di offendere, ma nessuno incivile e maleducato

Milano, 31 gen. (askanews) – “Fontana fugge perché ha paura. Si nasconde dietro a risibili accuse agli altri di gratuite offese. Tutt’altro. Ripeto. Non penso che nessuno dei suoi competitor sia incivile e maleducato. Io insisto a chiedere e pretendere questo confronto. Lo pretendo perchè i cittadini per andare al voto devono ‘conoscere per deliberare’ come insegnava Luigi Einaudi”. Così in una nota il candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, riguardo il mancato confronto con gli altri candidati.“Nella competizione per la Regione Lazio i confronti si fanno. In Lombardia no. Io insisto ancora una volta nel chiederlo. Si tratta di un’occasione sprecata per la qualità della democrazia e per il futuro della Lombardia” aggiunge.“Fontana continua a sfuggire al confronto. Non ultimo il comunicato di Sky diffuso nella tarda mattinata. Adesso dice che non si sottrae ai confronti seri come quelli promossi da Rai 3 Regione. Vuol dire quindi che i confronti su Sky e presso gli altri talk show non lo sono? Mi pare una gratuita offesa nei confronti di bravi giornalisti e si vede che non ha dimestichezza riguardo i confronti elettorali tv” conclude l’europarlamentare del Pd.