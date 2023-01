Lazio: Rocca a D’Amato, “sei nervoso” e la sanità acende animi

Martedì 31 gennaio 2023 - 19:16

Lo scontro su Forlanini e dati sanitari anima il confronto

Roma, 31 gen. (askanews) – Il Forlanini e la sanità accendono il dibattito nel confronto tra i candidati alla presidenza della Regione Lazio, dibattito voluto e organizzato dal quotidiano Il Tempo nella sede di piazza Colonna. A battibeccarsi il candidato del centrodestra Francesco Rocca e il candidato del centrosinistra Alessio D’Amato. Per l’assessore regionale alla sanità il Forlanini potrebbe divenire “la cittadella della sanità” ospitando anche l’ospedale Bambino Gesù. Diverrebbe, nel pensiero di D’Amato, un polo sanitario.Dal canto suo Francesco Rocca ha ribadito le sue perplessità sull’idea di D’Amato, mostrando una posizione più critica. Per Rocca il Forlanini non andava chiuso in passato e ha ipotizzato che i costi per effettuare la ricostruzione saranno per l’ospedale Bambino Gesù molto onerosi tanto da esser più conveniente realizzare un’opera ex novo. Ma l’accusa che ha fatto scattare un piccolo diverbio tra i due lanciata da Rocca ha determinato la reazione di D’Amato.Per Rocca questo progetto esce fuori ora, a ridosso delle elezioni, D’Amato ha ribattuto che c’è già uno studio dei costi che ammontano a 300 milioni, studio presentato al precedente governo e che verrà presentato anche a questo. Sulla sanità dunque si è consumata una parte del dibattito al quale Rocca è giunto con circa 40 minuti di ritardi rispetto agli altri due candidati. E proprio sulla sanità si è creato un attrito tra Rocca e D’Amato, con il candidato del centrodestra che ha detto all’avversario che la sanità nel Lazio è un disatro e parlano i numeri.“Siamo gli ultimi sugli screening oncologici” ha detto Rocca all’assessore che ha ribattuto “parlano i dati e parlano i Lea”. A quel punto Rocca ha accusato D’Amato “sei nervoso, senti avvicinarsi la medaglia di bronzo” e D’Amato ha ribattuto: “non sono nervoso ma irritato visto che ho aspettato un’ora e sono puntuale e ora devo andare via perché ho un impegno”.