De Luca: la Campania ricorre alla Consulta, spero il Sud ci segua

Martedì 31 gennaio 2023 - 17:26

"La decisione del Governo sul dimensionamento è incostituzionale, non l'accettiamo e non la attuiamo"

Napoli, 31 gen. (askanews) – “Abbiamo deciso di impugnare la decisione del Governo sul dimensionamento davanti alla Corte Costituzionale. Faremo l’impugnativa. Per quello che ci riguarda è incostituzionale e non l’accettiamo”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenendo alla manifestazione a difesa della scuola pubblica organizzata dalla Regione a Napoli.“Siamo i primi, ci auguriamo che altri colleghi e confratelli del Sud ci sostengano. Ovviamente – ha proseguito – deciderà in piena autonomia la Corte Costituzionale, ma intanto noi diciamo di no.Non facciamo nessun dimensionamento prima della pronuncia della Corte Costituzionale”, ha concluso De Luca.Psc/Int13