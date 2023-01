Pd, Sala: importante segretario stia parecchi anni, se no disastro

Lunedì 30 gennaio 2023 - 12:09

Fase difficoltà partito innegabile, poi c'è auto fustigazione

Milano, 30 gen. (askanews) – Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, le vicende congressuali del Pd non stanno influenzando la campagna elettorale per le regionali in Lombardia perché “il problema vero è che in questo momento il Pd è in una condizione difficile che è inutile negare”. Lo ha detto a margine dell’inaugurazione di una mostra a Palazzo Reale dedicata al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.“Come dice Bonaccini, che ho incontrato ieri sera, c’è anche un’auto fustigazione che è sbagliata. Bisogna ricostruire, però nella ricostruzione è importante che ci sia un segretario o una segretaria in grado di guidare il partito per parecchi anni, se no continuare a cambiare ed è veramente un disastro” ha aggiunto.Quella delle regionali, ha proseguito, “sarà una partita difficile, ma ci si sta lavorando, dopodiché ci saranno le europee, la vita va avanti, insomma bisogna stare un po’ tranquilli. Non credo” che il nocciolo della questione “sia la vicenda congressuale, è la vicenda politica quasi mondiale: oggi la sinistra è in difficoltà, il populismo sta prevalendo, ne siamo consapevoli, però risposte possibili ci sono, Milano è una risposta possibile” ha concluso.