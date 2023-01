Lazio, Rocca: dare sostegno a chi soffre di disturbi mentali

Lunedì 30 gennaio 2023 - 09:32

Le famiglie sono sole, vanno aiutate

Roma, 30 gen. (askanews) – “Dare un reale sostegno a chi soffre il dramma dei disturbi mentali e alle loro famiglie, applicando le leggi che già vi sono. Questo è quello che deve fare la sanità regionale”. Sui social Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla presidenza della regione Lazio, torna a parlare del tema della salute mentale e lo fa con un video dall’ex ospedale psichiatrico di Roma, il Santa Maria della Pietà.“I romani ricordano bene questo ospedale. Oggi abbiamo una legge molto importante sulla psichiatria che, però, non è mai stata applicata. Noi non vogliamo tornare agli ospedali psichiatrici, ma vorremmo che chi vive il dramma della malattia psichiatrica e le famiglie, siano realmente sostenute. Questa è una grande sfida, sono migliaia le famiglie abbandonate a se stesse che non trovano risposte”. Quanto al Santa Maria della Pietà a Monte Mario, Francesco Rocca ha auspicato un recupero delle palazzine che formano la struttura e sono inserite nel parco: “è un altro monumento all’abbandono della Regione Lazio. All’interno di questo parco ci sono palazzine abbandonate e trascurate, questo luogo potrebbe essere un centro servizi per la sanità e il sociale” ha aggiunto.