Lazio, D’Amato a Bianchi: i cittadini meritano di più

Lunedì 30 gennaio 2023 - 20:42

L'unica soluzione è votare me presidente

Roma, 30 gen. (askanews) – “Donatella Bianchi afferma di candidarsi per fare un test… O come diceva Jannacci per vedere di nascosto l’effetto che fa… I cittadini del Lazio meritano di più. La competizione è tra me e il mondo antico di Rocca. Gli elettori hanno la possibilità di utilizzare il voto disgiunto. L’unica alternativa credibile al mondo antico è votare me come presidente”. Così il candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrosinistra Alessio D’Amato.