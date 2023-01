Lazio, Bianchi: D’Amato elemosina i voti del Movimento 5 Stelle

Lunedì 30 gennaio 2023 - 20:16

Roma, 30 gen. (askanews) – “Purtroppo il candidato di Renzi e Calenda, Alessio D’Amato, insiste nella sua masochistica campagna di autogol. Reiterando l’errore di Letta alle Politiche, continua a chiedere il voto agli elettori M5S – dopo che però il suo Pd li ha snobbati e insultati, facendosi commissariare dal Terzo Polo anziché rispondere alla proposto di Conte di un confronto programmatico come è avvenuto in Lombardia. Forse D’Amato dovrebbe interrogarsi sui voti persi a causa di questi atteggiamenti propri di una politica vecchia, fatta di alleanze di comodo che ha indotto una parte dell’elettorato dem ad affidarsi al nuovo corso di Giuseppe Conte. In un modo o nell’altro, noi abbiamo le idee chiare: corriamo per dare ai cittadini un’idea nuova del ‘fare politica’. A D’Amato lasciamo l’elemosina del voto al nostro elettorato, anche se non possiamo nascondere un certo imbarazzo nel vederlo così in confusione”. Lo dichiara Donatella Bianchi, candidata M5s alla presidenza della Regione Lazio.