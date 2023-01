Casellati: sburocratizzare regioni sarà una rivoluzione copernicana

Lunedì 30 gennaio 2023 - 12:40

"E' mio imperativo categorico, per rendere più semplice vita cittadini"

Venezia, 30 gen. (askanews) – “Da Venezia e dal Veneto inizia il mio percorso attraverso le regioni, per me è una giornata speciale perché attraverso la semplificazione normativa ed è questo il significato dell’accordo che andiamo a sottoscrivere: cercheremo di rendere più semplice vita dei cittadini e delle imprese, delle persone, l’imperativo categorico di questo accordo è sburocratizzare. Dal Veneto parte una ‘rivoluzione copernicana’”.Lo ha sottolineato il ministro per le Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati nel corso del suo intervento nella sede della Regione Veneto a Venezia dove ha siglato un accordo per un tavolo sulla semplificazione normativa.“Il nostro Veneto è il Veneto conosciuto come quello del fare – ha aggiunto – il popolo veneto è un popolo molto laborioso ma si trova in condizioni nella propria quotidianità in una corsa ad ostacoli, duplicazione di norme e incertezza propri diritti e doveri. E’ come avere un nemico in casa, uno stalker. Anche le imprese soffrono per i tempi lunghi di realizzazione di un progetto e sono spesso costrette a rinunciarvi, dal punto di vista economico la lunghezza dei tempi è un danno inestimabile”.(Segue)