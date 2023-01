Casellati: burocrazia come stalker, noi Governo del ‘finalmente’

Lunedì 30 gennaio 2023 - 12:45

"I cittadini potranno vivere una vita più semplice"

Venezia, 30 gen. (askanews) – “Eliminare la burocrazia è quello che vogliamo fare, è una sorta di stalker, di nemico in casa. Vogliamo dare al nostro Paese una situazione di amministrazione snella ed efficiente che significa dare normalità al nostro Paese. Come obiettivo vorrei che si dicesse che questo Governo è il Governo del ‘finalmente’ per cui i cittadini dicono finalmente posso vivere una vita semplice”.Lo ha detto il ministro delle Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati a Venezia dove ha firmato con il presidente del Veneto, Luca Zaia un accordo per un tavolo sulla semplificazione.